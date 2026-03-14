Собянин: Еще один летевший к Москве беспилотник уничтожен

Еще один летевший к Москве украинский беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны российской армии. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.
Это уже 33-й украинский беспилотник, который был ликвидирован на подлете к Москве за последнее время.
13 марта в Министерстве обороны РФ рассказали, что силы ПВО за ночь сбили 176 вражеских дронов над регионами страны. По данным ведомства, больше всего БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым — 80.
В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что шесть человек, в том числе боец подразделения «Орлан», пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины на Шебекинский район.