Вашингтон
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция задержала подозреваемого в убийстве москвички на Строгинском бульваре

Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве 48-летней женщины в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Преступление произошло в квартире на Строгинском бульваре. Тело погибшей обнаружили сегодня. В течение нескольких часов оперативники установили личность предполагаемого убийцы и задержали его в гостинице на Звенигородском шоссе. Им оказался 20-летний уроженец Ставропольского края.

Напомним, убийца проник в квартиру, обманув 16-летнюю дочь женщины. Он и сообщник представились полицейскими и убедили девочку открыть дверь для «розыскных мероприятий». Когда мать застала грабителей, они убили её и похитили несколько тысяч долларов и коллекционные монеты.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше