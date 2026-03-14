Собянин: Еще шесть вражеских БПЛА сбиты на подлете к Москве

Противовоздушная оборона российской армии уничтожила сразу шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.
В общей сложности Собянин сообщил об уничтожении уже 39 БПЛА, летевших к Москве.
13 марта в Министерстве обороны РФ рассказали, что силы ПВО за ночь сбили 176 вражеских дронов над регионами страны. По данным ведомства, больше всего БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым — 80.
Ранее женщина, пострадавшая при атаке, рассказала, что украинские БПЛА целенаправленно преследуют мирных жителей приграничных районов Белгородской области. По ее словам, в деревне Алисовке беспилотник издевательски гонялся за пожилой женщиной с козой: то приближался, то отдалялся. В другой деревне пришлось убегать от дрона жительнице, работавшей в огороде.