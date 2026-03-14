В «Урале» отреагировали на задержание футболиста по подозрению в убийстве

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил РИА Новости, что не обладает информацией о задержании защитника Даниила Секача.

Ранее пресс-служба главного следственного управления СК столицы сообщала, что мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю открыть дверь квартиры на Строгинском бульваре в Москве, ее мать найдена мертвой, возбуждено уголовное дело. Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины, был задержан, это уроженец Кисловодска 2005 года рождения. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный, Даниил Секач, по предварительным данным, является игроком одной из футбольных команд Екатеринбурга.

«У меня никакой информации нет. Я впервые об этом слышу», — сказал Иванов, комментируя появившуюся информацию.

В настоящее время Секач выступает за «Урал-2» во Второй лиге. На пути к профессиональному футболу он занимался в академии московского «Локомотива», юношеской команде «Ростова», ДЮСШ «Строгино», а также команде «Мастер-Сатурн».