Зарезавшим москвичку мошенником ради денег в сейфе оказался 20-летний футболист

Воспитанник академии «Локомотива» также занимался в школах «Строгино» и «Мастер-Сатурн», играл за молодёжную команду «Ростова». В настоящий момент проверяется версия и о том, что спортсмен сам мог стать жертвой телефонных мошенников и действовать под их влиянием.
Напомним, на Строгинском бульваре в Москве преступник, представившийся сотрудником правоохранительных органов, проник в квартиру предпринимательницы. Доверившись легенде о розыскных мероприятиях, дверь открыла 16-летняя дочь хозяйки. Когда женщина вернулась и застала грабителя, он избил её и зарезал.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.