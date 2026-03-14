Собянин: На подлёте к Москве уничтожены ещё шесть БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об отражении воздушной атаки на столицу. Он сообщил, что силами ПВО Минобороны уничтожены ещё шесть беспилотников, летевших на город.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении.

Другие подробности и информация о возможных последствиях уточняются. Таким образом, с начала суток средства ПВО отразили уже 38 вражеских дронов.

Ранее минобороны РФ сообщило, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 87 дронов ВСУ над регионами России, Азовским и Чёрным морями. Наибольшее количество — 31 — сбили над акваторией Азовского моря, 16 — над Краснодарским краем, восемь — над Крымом, семь — над Брянской областью, по шесть — над Белгородской областью и Чёрным морем, пять — над Ростовской областью, три — над Самарской областью, два — над Курской областью, по одному — над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше