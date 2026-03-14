Собянин: На подлёте к Москве уничтожены ещё шесть БПЛА

Ранее минобороны РФ сообщило, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 87 дронов ВСУ над регионами России, Азовским и Чёрным морями. Наибольшее количество — 31 — сбили над акваторией Азовского моря, 16 — над Краснодарским краем, восемь — над Крымом, семь — над Брянской областью, по шесть — над Белгородской областью и Чёрным морем, пять — над Ростовской областью, три — над Самарской областью, два — над Курской областью, по одному — над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.