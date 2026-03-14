Собянин: Отражена атака еще пяти беспилотников, летевших на Москву

Ранее женщина, пострадавшая при атаке, рассказала, что украинские БПЛА целенаправленно преследуют мирных жителей приграничных районов Белгородской области. По ее словам, в деревне Алисовке беспилотник издевательски гонялся за пожилой женщиной с козой: то приближался, то отдалялся. В другой деревне пришлось убегать от дрона жительнице, работавшей в огороде.