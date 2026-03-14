Собянин: Отражена атака еще пяти беспилотников, летевших на Москву

Системы противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ уничтожили еще пять беспилотных летательных аппаратов украинской армии, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

В общей сложности Собянин сообщил о ликвидации уже 44 БПЛА на подлете к Москве.

13 марта в Министерстве обороны РФ рассказали, что силы ПВО за ночь сбили 176 вражеских дронов над регионами страны. По данным ведомства, больше всего БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым — 80.

Ранее женщина, пострадавшая при атаке, рассказала, что украинские БПЛА целенаправленно преследуют мирных жителей приграничных районов Белгородской области. По ее словам, в деревне Алисовке беспилотник издевательски гонялся за пожилой женщиной с козой: то приближался, то отдалялся. В другой деревне пришлось убегать от дрона жительнице, работавшей в огороде.

