Зарезавший москвичку футболист уже попадал в новости в 2019 году — чудом выжил в жутком ДТП

20-летний футболист Даниил С., задержанный по подозрению в убийстве москвички, уже попадал в поле зрение СМИ из-за несчастья, случившегося шесть лет назад. В 2019 году юный воспитанник академии «Локомотива» оказался в центре трагической истории — его семья попала в тяжёлое ДТП под Кисловодском.

Источник: Life.ru

В машину, где находились 14-летний парень, его родители и младшая сестра, врезался BMW, вылетевший на встречную полосу. Взрослые и девочка угодили в реанимацию. Сам футболист отделался травмами лицевого отдела черепа. Клуб тогда сообщал, что оказывает семье поддержку. Сестру позже перевели в краевую больницу, а юноша вернулся в Москву.

Напомним, об убийстве стало известно сегодня. Злоумышленник попал в квартиру после того, как обманул 16-летнюю дочь хозяйки. Представившись полицейским, он заставил девочку поверить в необходимость «розыскных мероприятий» и открыть дверь. Вернувшаяся мать застала грабителя и была убита. Преступник похитил несколько тысяч долларов и коллекционные монеты. Не исключено, что у него были сообщники.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.