В Чехии полиция обнаружила в квартире женщины около 100 мертвых котят

В чешском городе Теплице полиция обнаружила в квартире 49‑летней женщины около ста мёртвых котят.

Источник: Аргументы и факты

В чешском городе Теплице полиция обнаружила в квартире 49‑летней женщины около ста мёртвых котят. Об этом сообщает газета Bild.

По информации журналистов, проверка началась после жалоб на ненадлежащие условия содержания десятков кошек в квартире. Тела животных, упакованные в пластиковые пакеты, хранились в морозильной камере.

Помимо мертвых животных, правоохранители выявили около 25 истощенных живых кошек. У них диагностировали кожные воспаления, паразитарные инфекции и заболевания глаз — всё это свидетельствовало о содержании в условиях антисанитарии.

Женщину задержали и предъявили обвинения в жестоком обращении с животными, а также в ненадлежащем уходе и содержании питомцев в неподходящих условиях. По закону ей может грозить уголовное наказание.