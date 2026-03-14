Собянин сообщил об уничтожении уже 47 БПЛА, летевших к Москве

Противовоздушная оборона России уничтожила еще три беспилотника на подлете к столице. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.
— Уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в публикации.
В общей сложности глава города сообщил об уничтожении уже 47 беспилотников, направлявшихся к Москве.
13 марта в Министерстве обороны РФ рассказали, что силы ПВО за ночь сбили 176 вражеских дронов над регионами страны. По данным ведомства, больше всего БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым — 80.
Также на этой неделе губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям Брянска. Он уточнил, что результате атаки есть раненые и погибшие. Позднее глава региона отметил, что после ударов в Советском районе города началось задымление.
8 марта координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что украинская ракета зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства нанесла удар по многоэтажному жилому дому в Харькове. По его словам, в результате взрыва погибли 11 человек.