Подозреваемый в убийстве 20-летний футболист приехал в Москву якобы для учебы

48-летняя женщина погибла в собственной квартире в Москве 14 марта.

Источник: Комсомольская правда

Подозреваемый в убийстве 48-летней предпринимательницы футболист «Урала-2» Даниил Секач покинул расположение команды под предлогом учебы. Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов в разговоре с газетой «Спорт-Экспресс».

По его словам, спортсмен изначально обратился к тренерам. Он предупредил их, что нужно отъехать. Однако причину назвал более чем обычную — учеба.

«Тренер команды мне сказал, что три дня назад он отпросился в институт и уехал», — заявил Иванов «СЭ».

При этом официальных комментариев о причастности игрока к преступлению в клубе пока не давали.

Напомним, 14 марта на Строгинском бульваре в Москве погибла 48-летняя женщина по имени Екатерина. Ее зарезали в собственной квартире. Подозреваемым оказался 20-летний Даниил Секач, которого уже задержали. Сейчас его доставляют на допрос.

Также отмечается, что преступление произошло после телефонного мошенничества. Неизвестные позвонили 16-летней дочери погибшей и представились сотрудниками спецслужб. Они убедили девушку впустить в квартиру «их человека». Пришедший молодой человек вскрыл сейф, забрал деньги и отправил девушку встречать мать. Когда женщина заподозрила неладное и вернулась домой, он напал на нее с ножом.