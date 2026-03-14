В Волгограде беспредел подростков в автобусе № 2 проверяет полиция

Полицейские заинтересовались видео о наглом поведении компании молодежи в салоне автобуса № 2 в Волгограде. Видео, на котором подростки вываливаются из форточек общественного транспорта, появилось в местных пабликах сегодня, 14 марта.
— У Ворошиловского торгового центра группа из 40 молодчиков устроила погром в автобусе № 2. Хулиганы толкали водителя, оскорбляли его и вылазили из форточек. Водитель поступил правильно, остановив автобус и вызвав полицию. Но некоторые особо буйные особы три раза ударили по стеклу кулаком, — сообщают очевидцы происшествия.
В ГУ МВД России по региону отреагировали на это происшествие, сообщив, что произошло это 14 марта 2026 года в 17−22 час.
— По данному факту сотрудниками полиции Управления МВД России по городу Волгограду проводится проверка, устанавливаются участники инцидента и все обстоятельства произошедшего, — сообщили в Главке.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
