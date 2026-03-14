Сошедший с крыши дома снег насмерть придавил двухлетнюю девочку в Перми

В Перми двухлетняя девочка погибла после того, как снежно-ледяная масса упала на нее с крыши частного дома. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю.
— Следствием установлено, что в дневное время 13 марта 2026 года на девочку 2024 года рождения, которая находилась с отцом у частного дома на садовом участке, сошла с кровли указанного дома снежно-ледяная масса, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Полученные травмы оказались смертельными, и девочка скончалась в больнице в тот же день.
Следователь провел осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, также проведен допрос свидетелей и очевидцев. Возбуждено уголовное дело. Еще один пострадавший был оперативно доставлен бригадой скорой помощи в Лянторскую городскую больницу.
В феврале пятерых детей завалило снегом на спортивном корте в городском поселении Лянтор в Ханты-Мансийском автономном округе. Один мальчик погиб.