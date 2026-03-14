В «Урале-2» полагали, что задержанный футболист Секач улетел в Москву на учебу

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского «Урала-2» считали, что задержанный правоохранителями защитник Даниил Секач уехал в Москву на учебу. Об этом ТАСС сообщил полузащитник «Урала-2» Станислав Бондаренко.
Как ранее сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Секач задержан в Москве по подозрению в убийстве.
«Когда мы увидели [информацию о задержании в СМИ], правда, никто не поверил. До сих пор в это не верят, — сказал Бондаренко. — Он просто улетел из Екатеринбурга в Москву. По какой причине улетел — никто не знает, все предполагали, что он на учебу улетел. Наверное, тренеров всех предупредил, что улетел».
С января 2025 года Секач играет за вторую команду екатеринбургского «Урала», который выступает в четвертом по силе дивизионе чемпионата России. Ранее он играл в молодежных академиях «Локомотива», «Ростова», «Строгино» и «Сатурна».