Причиной смерти Людмилы Арининой названо слабое сердце

Причиной ухода из жизни заслуженной артистки РСФСР Людмилы Арининой стало слабое сердце в силу возраста. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на окружение артистки.
По словам собеседницы агентства, серьёзных заболеваний у Людмилы Арининой не наблюдалось — ухудшение состояния было связано исключительно с возрастными изменениями.
«В последнее время мы общались по телефону. Ей было 99 лет. Сердечко уже было слабым на сотом году жизни», — рассказала собеседница журналистам.
Людмила Аринина родилась 8 ноября 1926 года. В 1948 году она окончила ГИТИС. После учебы работала в драматических театрах Могилёвской и Кемеровской областей, а также в белорусском Бресте. Широкой публике актриса запомнилась по ролям в фильмах «Почти смешная история», «На всю оставшуюся жизнь» и культовому детскому сериалу «Гостья из будущего». За свою карьеру она снялась более чем в ста кинокартинах.