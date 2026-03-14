Причиной смерти Людмилы Арининой названо слабое сердце

Людмила Аринина родилась 8 ноября 1926 года. В 1948 году она окончила ГИТИС. После учебы работала в драматических театрах Могилёвской и Кемеровской областей, а также в белорусском Бресте. Широкой публике актриса запомнилась по ролям в фильмах «Почти смешная история», «На всю оставшуюся жизнь» и культовому детскому сериалу «Гостья из будущего». За свою карьеру она снялась более чем в ста кинокартинах.