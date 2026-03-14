ТАСС: дочь убитой на северо-западе Москвы женщины опрашивают в СК

Ранее в субботу в квартире жилого дома, расположенного на Строгинском бульваре в Москве, было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений. Кроме того, в квартире найден сейф со следами взлома. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.