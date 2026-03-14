ТАСС: дочь убитой на северо-западе Москвы женщины опрашивают в СК

Предварительно установлено, что несовершеннолетняя дочь потерпевшей стала жертвой телефонных мошенников.

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Дочь женщины, убитой на севере-западе Москвы, находится у следователей СК, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Она доставлена в следственные органы. Проводится ее опрос», — сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу в квартире жилого дома, расположенного на Строгинском бульваре в Москве, было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений. Кроме того, в квартире найден сейф со следами взлома. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Предварительно установлено, что несовершеннолетняя дочь потерпевшей стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали открыть дверь квартиры своему «сотруднику» для производства оперативно-разыскных мероприятий.

Подозреваемый в убийстве задержан. Им оказался уроженец Кисловодска 2005 года рождения Даниил Секач.