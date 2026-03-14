Двое детей 2021 и 2023 годов рождения выпали из окна многоэтажки под Тулой

В Тульской области двое малолетних детей выпали из окна пятого этажа многоквартирного дома. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Как следует из заявления ведомства, все произошло вечером в субботу, 14 марта. Тогда двое детей 2023 и 2021 годов выпали из окна пятого этажа в Тульской области. Однако какие-либо подробности инцидента пока неизвестны. В частности, не уточняется, как это произошло.
При этом оба ребенка остались живы и уже госпитализированы. СК ведет расследование произошедшего. Устанавливаются, в том числе, обстоятельства случившегося.
Не менее пугающий инцидент недавно произошел в Белоруссии. Там в Кобрине из окна выпала трехлетняя девочка. Все произошло, пока родители находились на кухне. Малышка была оперативно доставлена в больницу. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.