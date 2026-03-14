Собянин: Силами ПВО Минобороны уничтожено еще 15 БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 14 марта, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

— Силами ПВО Минобороны отражена атака пятнадцати БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в публикации мэра в мессенджере MAX.

В общей сложности глава города сообщил об уничтожении уже 62 беспилотников, направлявшихся к Москве.

До этого в пресс-службе Минобороны сообщили, что в период с 11:00 до 21:00 по московскому времени силами ПВО над российскими регионами уничтожили 280 беспилотников.

13 марта в Министерстве обороны РФ рассказали, что силы ПВО за ночь сбили 176 вражеских дронов над регионами страны. По данным ведомства, больше всего БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым — 80.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше