Собянин: Силами ПВО Минобороны уничтожено еще 15 БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 14 марта, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
— Силами ПВО Минобороны отражена атака пятнадцати БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в публикации мэра в мессенджере MAX.
В общей сложности глава города сообщил об уничтожении уже 62 беспилотников, направлявшихся к Москве.
До этого в пресс-службе Минобороны сообщили, что в период с 11:00 до 21:00 по московскому времени силами ПВО над российскими регионами уничтожили 280 беспилотников.
13 марта в Министерстве обороны РФ рассказали, что силы ПВО за ночь сбили 176 вражеских дронов над регионами страны. По данным ведомства, больше всего БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым — 80.