Средства ПВО сбили свыше 60 летевших на Москву БПЛА

«Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.
Десятью минутами ранее средства ПВО сбили еще 15 украинских БПЛА. Общее число пораженных целей составило 64.
Ранее Минобороны России сообщило, что в период с 11:00 до 21:00 по московскому времени средства ПВО сбили 280 украинских БПЛА самолетного типа.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше