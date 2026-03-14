Вашингтон
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО сбили свыше 60 летевших на Москву БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали уже 64 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), следовавших в сторону российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

Источник: РИА "Новости"

«Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Десятью минутами ранее средства ПВО сбили еще 15 украинских БПЛА. Общее число пораженных целей составило 64.

Ранее Минобороны России сообщило, что в период с 11:00 до 21:00 по московскому времени средства ПВО сбили 280 украинских БПЛА самолетного типа.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
