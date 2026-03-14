Собянин сообщил об отражении атаки уже 64 направлявшихся к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны России уничтожили еще два беспилотника на подлете к столице. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в публикации мэра в мессенджере MAX.
В общей сложности глава города сообщил об уничтожении уже 64 беспилотников, направлявшихся к Москве.
13 марта в Министерстве обороны РФ рассказали, что силы ПВО за ночь сбили 176 вражеских дронов над регионами страны. По данным ведомства, больше всего БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым — 80.