Вашингтон
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина ранен при атаке FPV-дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом

В селе Ржевка Шебекинского округа Белгородской области мужчина получил ранения в результате атаки FPV-дрона на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, беспилотник ударил по машине, после чего транспортное средство загорелось и было полностью уничтожено огнём. Пострадавшего оперативно эвакуировали бойцы самообороны.

У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения рук. Его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где медики оказали необходимую помощь. После этого пациента планируют направить для дальнейшего лечения в городскую больницу № 2 Белгорода.

Тем временем атаки беспилотников фиксируются и на других направлениях. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО Минобороны уничтожили ещё 18 дронов, летевших в сторону столицы. По его словам, экстренные службы работают на местах падения обломков, а общее число сбитых над Москвой беспилотников достигло 65.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше