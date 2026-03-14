Годовалая девочка и ее двухлетний брат выпали из окна в Тульской области

В городе Ясногорске Тульской области из окна квартиры на пятом этаже выпали двое маленьких детей — девочка 2023 года рождения и ее брат 2021 года рождения. Об этом в субботу, 14 марта, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
По предварительным данным, дети облокотились на москитную сетку и выпали. Оба ребенка госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Следователи Алексинского межрайонного следственного отдела проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия, говорится в сообщении.
26 февраля прохожие поймали двухлетнего мальчика, который выпал из окна десятого этажа в Санкт-Петербурге. В момент трагедии родителей не было дома. Ребенок спал, а его старший брат играл в компьютер в другой комнате. Он услышал шум за окном, увидел скопление людей, а после — ноги брата на окне.