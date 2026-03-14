Собянин сообщил о 65-м сбитом БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны 14 марта сбили еще один беспилотник, который летел по направлению к столице.
«Сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в Telegram.
До этого момента Сергей Собянин сообщал о ликвидации 64 БПЛА, летевших на Москву. Общее количество сбитых дронов составило 65.
Ранее стало известно, что средства ПВО сбили 87 украинских беспилотников над десятью российскими регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей. Это произошло в ночь на 14 марта.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше