Собянин сообщил о 65-м сбитом БПЛА на подлете к Москве

Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны 14 марта сбили еще один беспилотник, который летел по направлению к столице.

«Сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в Telegram.

До этого момента Сергей Собянин сообщал о ликвидации 64 БПЛА, летевших на Москву. Общее количество сбитых дронов составило 65.

Ранее стало известно, что средства ПВО сбили 87 украинских беспилотников над десятью российскими регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей. Это произошло в ночь на 14 марта.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше