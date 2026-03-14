Член команды «Урал-2» рассказал, что защитник Секач долго не выходил на связь

Даниила Секача задержали в Москве по подозрению в убийстве.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Защитник «Урал-2» Даниил Секач давно не выходил на связь, примерно с 15:00 мск. Об этом ТАСС сообщил полузащитник «Урал-2» Станислав Бондаренко.

Как ранее сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Секач задержан в Москве по подозрению в убийстве.

«Не выходит на связь, условно говоря, с 5 часов дня (15:00 мск — прим. ТАСС)», — сообщил он.

С января 2025 года Секач играет на позиции защитника за вторую команду екатеринбургского «Урала», который выступает в четвертом по силе дивизиона чемпионата России. Ранее он играл в молодежных академиях «Локомотива», «Ростова», «Строгино» и «Сатурна».