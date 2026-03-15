В Пакистане заявили, что Афганистан пересек красную линию атакой дронов

Президент Пакистана Асиф Али Зардари заявил, что атака беспилотников по территории страны со стороны сил из Афганистана стала серьёзным нарушением и недопустимой эскалацией. По его словам, действия афганских талибов вышли за красные линии.
Глава пакистанского государства осудил удары, которые, по его утверждению, были нанесены по гражданским районам. Власти страны считают подобные действия угрозой безопасности и стабильности на приграничных территориях.
Заявление президента было распространено администрацией главы государства на платформе X*, где подчёркивается, что Пакистан рассматривает произошедшее как крайне серьёзный инцидент.
Ранее сообщалось, что число жертв в результате ударов по территории ОАЭ достигло шести человек, ещё 122 получили ранения.