Собянин сообщил об уничтожении уже 66 БЛПА на подлете к Москве

Системой противовоздушной обороны РФ сбит еще один украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщил глава столицы Сергей Собянин.
— Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в публикации мэра в мессенджере MAX.
Общее число сбитых за последнее время беспилотников, летевших на Москву, достигло 66.
14 марта в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 87 украинских БПЛА над регионами РФ.
13 марта в Министерстве обороны РФ рассказали, что силы ПВО за ночь сбили 176 вражеских дронов над регионами страны. По данным ведомства, больше всего БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым — 80.