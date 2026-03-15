Собянин сообщил о 67-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Силами противовоздушной обороны (ПВО) отражена атака еще одного беспилотника на подлете к столице. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в публикации мэра в мессенджере MAX.
В общей сложности глава города сообщил об уничтожении уже 67 беспилотников, направлявшихся к Москве.
До этого в пресс-службе Минобороны сообщили, что в период с 11:00 до 21:00 по московскому времени силами ПВО над российскими регионами уничтожили 280 беспилотников.
14 марта в оборонном ведомстве РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 87 украинских БПЛА над регионами РФ.