На родине Зеленского прогремели мощные взрывы и воют сирены

Взрывы произошли в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, информирует издание «Страна.ua».
«Взрывы в Кривом Роге», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области включены сирены.
Кроме того, взрывы прогремели в Харькове и Херсоне, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Кривой Рог является родным городом Зеленского. В декабре ракета «Искандер-М» нанесла удар по зданию СБУ в Кривом Роге, где могло быть уничтожено оборудование с секретными данными.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук подчеркнул, что на родине Зеленского сосредоточено большое количество объектов украинских войск, в том числе и секретных. В частности, по его словам, здесь может находиться бункер Зеленского.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе Сумской области Украины произошли взрывы.