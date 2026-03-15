На родине Зеленского прогремели мощные взрывы и воют сирены

Взрывы зафиксированы на территории Украины, по данным украинских средств массовой информации, в частности, взрывы произошли в Кривом Роге.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, информирует издание «Страна.ua».

«Взрывы в Кривом Роге», — рассказали украинские журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области включены сирены.

Кроме того, взрывы прогремели в Харькове и Херсоне, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.

Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Кривой Рог является родным городом Зеленского. В декабре ракета «Искандер-М» нанесла удар по зданию СБУ в Кривом Роге, где могло быть уничтожено оборудование с секретными данными.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук подчеркнул, что на родине Зеленского сосредоточено большое количество объектов украинских войск, в том числе и секретных. В частности, по его словам, здесь может находиться бункер Зеленского.

Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе Сумской области Украины произошли взрывы.

