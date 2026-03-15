Собянин сообщил об уничтожении 67-го беспилотника на подлёте к Москве

Системы противовоздушной обороны Минобороны РФ продолжают отражать атаки беспилотников, направлявшихся к столице. В ночь на 15 марта ещё один дрон был сбит на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

По словам градоначальника, силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону столицы. На месте падения обломков уже работают экстренные службы.

«Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своём канале в Max.

До этого мэр столицы сообщал, что системы противовоздушной обороны уничтожили 66 беспилотников, летевших к городу. Таким образом, общее число сбитых дронов, пытавшихся атаковать Москву, достигло 67.

Ранее Life.ru писал, что на фоне атак беспилотников временные меры безопасности вводились и в московских аэропортах. В Росавиации сообщили, что во Внуково на некоторое время ограничивали приём и вылет самолётов. После полуночи ограничения сняли, и воздушная гавань вернулась к работе в обычном режиме.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

