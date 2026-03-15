Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

В Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки FPV-дрона пострадал местный житель. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел в селе Ржевка. Беспилотник (БПЛА) атаковал автомобиль, машина полностью сгорела. Мужчина получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения рук.
Как уточнил глава региона, бойцы самообороны оперативно доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания первичной помощи его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения, написал Гладков в своем Telegram-канале.
В этот же день стало известно, что шесть человек, в том числе боец подразделения «Орлан», пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Шебекинский район Белгородской области.