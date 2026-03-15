Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ, есть серьезные повреждения объектов энергетики, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ… Нанесены серьёзные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток», — написал он в мессенджере Мах.
По предварительной информации, пострадавших нет, отметил губернатор.
Гладков добавил, что в Белгороде на территории одного из объектов произошло возгорание — пожарные расчеты выехали на место. Кроме того, повреждено остекление многоквартирного дома.
Все аварийные службы находятся на местах. Информация о других последствиях уточняется.