Пожарные ликвидировали возгорание грузового автомобиля в Приморье

Серьезное дорожное происшествие случилось в Находке. На Приморском проспекте посреди дороги загорелся грузовой автомобиль. Когда на место прибыли первые расчеты пожарных, пламя уже полностью охватило кабину машины, превратив ее в полыхающий факел. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Пожарным удалось быстро локализовать возгорание. В общей сложности пламя уничтожило около 10 квадратных метров техники.
«Специалисты ликвидировали открытое горение в кратчайшие сроки. Экспертам пожарного надзора предстоит выяснить, что стало причиной пожара — техническая неисправность или иные факторы. Точный ущерб, нанесенный владельцу автомобиля, сейчас устанавливается», — рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Проводится проверка.