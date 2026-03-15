Гладков: Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу

Белгород и прилегающий Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Город Белгород и прилегающий Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате ударов серьёзно пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений в некоторых районах возникли перебои с электроснабжением, подачей воды и отоплением, а точный масштаб разрушений планируется оценить после дополнительной проверки.

Гладков отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. В одном из объектов в городе произошёл пожар, на место прибыли подразделения МЧС России, также повреждено остекление жилого многоквартирного дома. На местах работают аварийные службы, информация о последствиях уточняется.

Ранее в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников медицинская помощь потребовалась двум бойцам подразделения «Орлан» и мирному жителю.