Вашингтон
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде дрон ВСУ ударил по жилому дому

Ночной налёт украинских беспилотников на Волгоградскую область утром 15 марта закончился попаданием дрона в жилой дом. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Источник: Life.ru

По его словам, силы противовоздушной обороны отражали атаку БПЛА на территорию области. В результате в Советском районе Волгограда один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом.

«В Советском районе Волгограда зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный дом по адресу ул. им. Владимира Петровского, 4. Выбиты стёкла в отдельных квартирах. Пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации региона.

Глава области отметил, что оперативные службы уже получили поручения проверить масштаб повреждений и устранить последствия инцидента. Кроме того, местным властям поручено привести в готовность пункты временного размещения на случай необходимости.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ этой ночью атаковали и соседние регионы. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате повреждена энергетическая инфраструктура, из-за чего в городе возникли перебои со светом, водой и отоплением.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше