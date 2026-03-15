ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала новый пуск ракет из Ирана

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала второй запуск ракет из Ирана за ночь.

Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля сообщила о втором за ночь запуске ракет со стороны Ирана в направлении Израиля. По данным военных, системы противоракетной обороны были приведены в действие для перехвата целей.

После сообщений о запуске в Тель-Авиве несколько раз за короткий промежуток времени сработала воздушная тревога. По данным очевидцев, сирены звучали трижды примерно в течение десяти минут.

Над городом также были слышны мощные взрывы, предположительно связанные с работой систем ПВО. По информации израильской системы оповещения, сигнал тревоги распространялся на значительную часть центрального Израиля, а также на районы Западного берега реки Иордан.

Ранее не менее 15 человек погибли в результате ракетного удара по промышленной зоне в центральной части Ирана. Атака была нанесена по промышленному городку Джей, расположенному в провинции Исфахан.

