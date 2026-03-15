На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5

В центральной части Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,5. В Тымовском районе подземные толчки достигали 4 баллов. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясение магнитудой 3,5 с эпицентром в пяти километрах севернее села Воскресеновка Тымовского района произошло в 9.42 (1.42 мск — ред.) 15 марта», — уточнила собеседница агентства.
Уточняется, что очаг находился на глубине 7 км.
Как отметила руководитель сейсмостанции, жители Воскресеновки, Молодёжного и Адо-Тымово почувствовали толчки силой от 3 до 4 баллов.
