На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5

На Сахалине в Тымовском районе произошло землетрясение, очаг находился на глубине 7 км.

Источник: Комсомольская правда

В центральной части Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,5. В Тымовском районе подземные толчки достигали 4 баллов. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 3,5 с эпицентром в пяти километрах севернее села Воскресеновка Тымовского района произошло в 9.42 (1.42 мск — ред.) 15 марта», — уточнила собеседница агентства.

Уточняется, что очаг находился на глубине 7 км.

Как отметила руководитель сейсмостанции, жители Воскресеновки, Молодёжного и Адо-Тымово почувствовали толчки силой от 3 до 4 баллов.

Как писал KP.RU ранее, вблизи берегов Алушты в Черном море произошло землетрясение.

В свою очередь в акватории Тихого океана недалеко от полуострова были также зафиксированы сразу два землетрясения с одинаковой магнитудой. Тогда жителей Камчатки предупредили о возможных подземных толчках в регионе.