Тайна реки: где сейчас пропавшая в Звенигороде девочка Алина

Поиски пропавшей в Звенигороде 13-летней Алины продолжаются. Специалисты каждое утро отправляются мониторить Москва-реку, несмотря на ледоход, усложняющий их работу. Спасатели рассказали aif.ru, как организованы поиски и почему уже найденные тела подростков находились далеко друг от друга.
Ледяная ловушка у Звенигорода.
Трое подростков из поселка Игнатьево на окраине Звенигорода ушли гулять 7 марта и не вернулись домой. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как они заходили в магазин, а затем направились в сторону реки. Именно там родители одного из пропавших опознали шапку ребенка, а следы трех человек оборвались у кромки воды. По этим признакам возникла версия, что дети вышли на тонкий лед и провалились. С тех пор Москва-река стала ареной напряженных поисков: тела двух мальчиков-подростков обнаружили, но 13-летняя девочка Алина до сих пор не найдена. Спасатели не сдаются, несмотря на сложные условия.
Почему тела унесло на километры?
Один из вопросов, ответ на который смогли дать спасатели, касался уже найденных погибших подростков, которые пошли на берег вместе с 13-летней Алисой. Почему их тела обнаружили на расстоянии порядка 6 километров от друга в разные дни?
Одного мальчика нашли 11 марта в 800 метрах от места предполагаемого падения в воду. Утром 13 марта водолазы обнаружили тело второго подростка примерно в 7 километрах от штаба поисков.
«Тут можно говорить о множестве факторов. Может быть, течение, может быть, на какое-то время тело зацепилось, потом течение потащило дальше. Каждый раз это все очень индивидуально, поэтому предположений, по какой причине в этом случае получилось именно так, можно строить очень много. Главное, что ребят нашли. Поиск третьего ребенка продолжается», — объяснила руководитель пресс-службы водолазной группы «ДоброворецЪ» София Морозова.
Такие детали говорят о непредсказуемости реки: течение до 2−3 метров в секунду способно унести тела на огромные расстояния. Кроме того, надо учитывать, что они могут зацепиться за коряги и из-за этого долго оставаться незамеченными.
Глыбы льда против водолазов.
Поиск пропавшего подростка осуществляется в сложных условиях. Специалистам противостоит сам природа — низкая температура воздуха и воды, а также ледоход.
«14 марта подготовительные мероприятия начались в 6 утра. Выход маломерных судов на воду осуществлен в 7 утра 40 минут. На данный момент в акватории задействовано 16 лодок, ведущих обследование с применением гидроакустического оборудования и визуального наблюдения. Зона поиска сохраняется в расширенном формате от штаба вверх по течению где-то плюс полтора километра и вниз по течению — до 20 километров. Условия проведения работ остаются сложными. Температура воздуха составляет от плюс одного градуса в утренние часы до 7 градусов днем. Температура воды — примерно плюс 5 градусов. Скорость течения до 2−3 метров в секунду. Ледоход пока отсутствует. Проводится скалывание льда у береговой линии для обеспечения доступа водолазных групп», — пояснила руководитель пресс-службы водолазной группы «ДоброворецЪ» София Морозова.
Собеседница издания уточнила, что 12 и 13 марта был сильный ледоход.
«Шли большие глыбы льда, плюс часть из них были притоплены под водой, их было не видно, и они создавали угрозы лодкам. Сегодня ледовая обстановка чуть проще, глобального ледохода пока нет, но при этом все равно скалывают льдины по краям, чтобы обеспечить безопасность водолазов», — добавила она.
Масштабная операция: каждый метр под контролем.
Руководитель пресс-службы Водолазной группы «ДоброворецЪ» София Морозова отметила, что работа на поисках ведется очень плотно.
«Проверяется каждый квадратный метр акватории. Задействовано огромное количество поисковиков, спецслужб. Идет проверка подозрительных точек, водолазные расчеты продолжают работу в акватории, проводят погружения и обследования. Гражданских лиц в зону поисков сейчас не пускают, потому что существует опасность приближения к водоему», — объяснила собеседница издания.
Она подчеркнула, что поиски не будут остановлены до получения результата. «Ребенка будут продолжать искать, пока не найдут», — резюмировала Морозова.
Урок на века: опасность весеннего льда.
Трагедия в Звенигороде наглядно продемонстрировала, какую опасность грозит весенняя Москва-река. Тонкий лед, скрытое течение и внезапный ледоход превращают прогулку в кошмар. Поиски идут полным ходом, зона обследования расширена до 20 километров вниз по течению.