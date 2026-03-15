Тайна реки: где сейчас пропавшая в Звенигороде девочка Алина

Трое подростков из поселка Игнатьево на окраине Звенигорода ушли гулять 7 марта и не вернулись домой. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как они заходили в магазин, а затем направились в сторону реки. Именно там родители одного из пропавших опознали шапку ребенка, а следы трех человек оборвались у кромки воды. По этим признакам возникла версия, что дети вышли на тонкий лед и провалились. С тех пор Москва-река стала ареной напряженных поисков: тела двух мальчиков-подростков обнаружили, но 13-летняя девочка Алина до сих пор не найдена. Спасатели не сдаются, несмотря на сложные условия.