На нефтебазе в Краснодарском крае после атаки ВСУ произошло возгорание

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Возгорание произошло на территории нефтебазы в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«В пригороде Тихорецка произошло возгорание на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.
Также в Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две высоковольтные линии. Аварийно-восстановительные работы начнут после того, как специалисты завершат осмотр территории, добавили в оперштабе региона.
