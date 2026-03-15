На нефтебазе в Краснодарском крае после атаки ВСУ произошло возгорание

Нанефтебазе в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА произошел пожар.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Возгорание произошло на территории нефтебазы в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«В пригороде Тихорецка произошло возгорание на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Также в Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две высоковольтные линии. Аварийно-восстановительные работы начнут после того, как специалисты завершат осмотр территории, добавили в оперштабе региона.

