В Краснодарском крае загорелась нефтебаза после падения обломков БПЛА

В пригороде Тихорецка произошло возгорание на территории нефтебазы после падения обломков беспилотника. Об этом сообщил Оперштаб Краснодарского края.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, на месте работают экстренные и специализированные службы.
Кроме того, в Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две линии электропередачи высокого напряжения. Аварийно-восстановительные работы планируется начать после завершения обследования территории специалистами.
Ранее на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае было зафиксировано возгорание из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины.