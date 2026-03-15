В Краснодарском крае загорелась нефтебаза после падения обломков БПЛА

Источник: Аргументы и факты

В пригороде Тихорецка произошло возгорание на территории нефтебазы после падения обломков беспилотника. Об этом сообщил Оперштаб Краснодарского края.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, на месте работают экстренные и специализированные службы.

Кроме того, в Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две линии электропередачи высокого напряжения. Аварийно-восстановительные работы планируется начать после завершения обследования территории специалистами.

Ранее на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае было зафиксировано возгорание из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины.

