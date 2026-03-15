Под Тихорецком после падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза

В Тихорецком районе также повреждены две высоковысотные линии электропередачи. Аварийно-восстановительные работы начнутся после осмотра территории специалистами.
Ранее Украина атаковала компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Накануне удары пришлись по станциям «Береговая» и «Казачья». В Минобороны России заявили, что Киев целенаправленно пытается остановить поставки газа европейским потребителям.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.