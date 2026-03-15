На большей части Украины отменили воздушную тревогу

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Воздушную тревогу отменили практически на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены слышны в отдельных районах Днепропетровской и Харьковской областей.
Узнать больше по теме
