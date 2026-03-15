В Барнауле при пожаре в двухквартирном доме погибли два человека

БАРНАУЛ, 15 марта. /ТАСС/. Пожар в двухквартирном доме в Барнауле стал причиной гибели двух человек, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Площадь возгорания составила около 100 кв. м.
«На месте происшествия обнаружены погибшие — мужчина и женщина. Из второй половины дома самостоятельно эвакуировались три человека, в том числе ребенок, еще до прибытия пожарных подразделений», — говорится в сообщении.
К моменту прибытия пожарных огонь распространялся по крыше, стенам и потолочному перекрытию здания. К ликвидации пожара площадью около 100 кв. м были привлечены 42 человека и 10 единиц, в условиях сильного задымления работали 4 звена газодымозащитной службы. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.