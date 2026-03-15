Число погибших в ДТП под Новосибирском увеличилось с трех до пяти

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Двое пострадавших, доставленных в больницу после столкновения под Новосибирском микроавтобуса и грузовика, скончались, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Виновник ДТП задержан.
Ранее ТАСС сообщал о трех погибших и двух пострадавших в аварии.
«Двое мужчин 2006 г.р. скончались на месте ДТП. Женщина 2004 г.р. скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи. Еще двое граждан — женщина 1998 г.р. и мужчина 2006 г.р. позже скончались в медицинском учреждении», — говорится в телеграм-канале главка.
Столкновение произошло вечером 14 марта из-за выезда микроавтобуса на полосу встречного движения на трассе Новосибирск — Кемерово. Возбуждено уголовное дело.