Гладков: Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ

Белгород и Белгородский район подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших нет. Однако зафиксированы серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.
— Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток, — объяснил Гладков в своем Telegram-канале.
На территории одного из объектов в Белгороде произошло возгорание, на место выехали пожарные расчеты. Также повреждено остекление многоквартирного дома. Аварийные службы работают на местах, информация о других последствиях уточняется.
14 марта в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 87 украинских БПЛА над регионами РФ.