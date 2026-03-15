Красноярские спасатели ликвидируют разлив топлива из затонувшего теплохода

В Красноярске на реке Енисей в районе улицы Пограничников затонул теплоход «Тавис». Дизельный буксир был пришвартован у берега, обстоятельства его подтопления сейчас выясняет Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Затопление судна вызвало разлив дизельного топлива. Точный объем попавшего в реку дизеля не сообщают. Специалисты КГКУ «Спасатель» в два этапа установили боновые заграждения на 30 и 60 метров, чтобы локализовать утечку. Территорию обработали биоразлагаемым сорбентом, который впитывает топливо и способствует его разложению.
Ситуацию с утечкой контролируют городские и краевые власти. Отметим, судно класса «Бурлак» было построено в 1991 году в Рыбинске, уже в 1992 году было доставлено в Красноярск. Согласно информации из открытых источников, судно считалось действующим.