Пожар разгорелся на нефтебазе под Тихорецком из-за падения обломков беспилотника

В пригороде Тихорецка в Краснодарском крае на территории нефтебазы произошло возгорание после падения обломков беспилотника (БПЛА). Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщили в оперативном штабе региона.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
Кроме того, в Тихорецком районе фрагменты дронов повредили две высоковольтные линии электропередачи. Аварийно-восстановительные работы начнутся после завершения осмотра территории специалистами, говорится в сообщении.
14 марта в оборонном ведомстве РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 87 украинских БПЛА над регионами РФ.
В этот же день стало известно, что в результате атаки беспилотников на порт Кавказ в Темрюкском районе пострадали три человека. При падении обломков дронов также повреждено техническое судно, на причальном комплексе произошло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали.