Протестующие на Кубе разгромили офис компартии из-за энергокризиса

Как сообщает Associated Press, протестующие ворвались в здание партийного офиса, разбили окна и начали бросать камни в фасад. Кроме того, из приёмной вынесли мебель и подожгли её прямо возле здания.
Пять человек задержаны после погрома офиса компартии на Кубе.
По данным местных властей, после инцидента были задержаны как минимум пять человек. Силовики начали проверку произошедшего.
В последние месяцы Куба переживает серьёзные перебои с электричеством, которые регулярно приводят к отключениям света и недовольству жителей. На этом фоне в ряде городов страны время от времени вспыхивают акции протеста.
Ранее Life.ru писал, что на фоне внутреннего кризиса власти Кубы пытаются наладить диалог с США. Президент Мигель Диас-Канель сообщил, что представители Кубы и Соединённых Штатов уже провели переговоры, посвящённые накопившимся разногласиям. По его словам, стороны ищут решения через диалог и готовы обсуждать сотрудничество при условии уважения суверенитета и политического устройства друг друга.
