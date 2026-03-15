Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Протестующие на Кубе разгромили офис компартии из-за энергокризиса

Массовые протесты на Кубе на фоне затянувшегося энергетического кризиса переросли в погромы. В городе Морон участники демонстрации атаковали офис правящей Коммунистической партии Кубы и устроили там беспорядки.

Источник: Life.ru

Как сообщает Associated Press, протестующие ворвались в здание партийного офиса, разбили окна и начали бросать камни в фасад. Кроме того, из приёмной вынесли мебель и подожгли её прямо возле здания.

Пять человек задержаны после погрома офиса компартии на Кубе. Видео © Х / cristiancrespoj.

По данным местных властей, после инцидента были задержаны как минимум пять человек. Силовики начали проверку произошедшего.

В последние месяцы Куба переживает серьёзные перебои с электричеством, которые регулярно приводят к отключениям света и недовольству жителей. На этом фоне в ряде городов страны время от времени вспыхивают акции протеста.

Ранее Life.ru писал, что на фоне внутреннего кризиса власти Кубы пытаются наладить диалог с США. Президент Мигель Диас-Канель сообщил, что представители Кубы и Соединённых Штатов уже провели переговоры, посвящённые накопившимся разногласиям. По его словам, стороны ищут решения через диалог и готовы обсуждать сотрудничество при условии уважения суверенитета и политического устройства друг друга.

