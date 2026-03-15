В Приморье у 54‑летней женщины мошенники выманили 1,6 млн рублей

В Приморье телефонные мошенники выманили у 54‑летней жительницы посёлка Пограничный 1 657 347 рублей, оформленных в кредит. Женщина перевела деньги злоумышленникам после того, как они получили доступ к её аккаунту на «Госуслугах», сообщила полиция Приморья.
По данным отдела МВД России по Пограничному округу, заявление в дежурную часть подала местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил через популярный мессенджер мужчина, который представился сотрудником сервиса по обслуживанию домофонов и сообщил, что в доме собираются менять ключи. В ходе разговора звонивший убедил женщину назвать код из SMS, пришедшего на её телефон. После этого у мошенников появилась возможность распоряжаться её данными и документами в личном кабинете на портале «Госуслуги».
Позже потерпевшая получила уведомление, что в её аккаунте появился документ под названием «доверенность», а для решения вопроса ей предложили позвонить по указанному номеру. По этому телефону с ней связалась девушка, пообещавшая «аннулировать доверенность» и переключившая её на якобы сотрудника силового ведомства, который подробно расписал, как ей нужно действовать дальше. Следуя инструкциям по телефону, женщина оформила несколько кредитов в банках. Она купила новый мобильный телефон и SIM‑карту, установила на устройство приложение, которое посоветовали неизвестные, и через него перевела на указанный ими счёт деньги.
Когда гражданка поняла, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию. Следователь следственного отделения ОМВД России по Пограничному округу возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.