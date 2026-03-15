Саранск ночью попал под удар украинских БПЛА

Жители Саранска ночью 15 марта услышали тревожные звуки в небе. Столицу Республики Мордовии атаковали украинские беспилотные летательные аппараты, сообщили региональные власти.

Источник: Life.ru

По данным официального телеграм-канала Мордовии, атака произошла в ночь на воскресенье. На место сразу были направлены экстренные службы и оперативные подразделения.

«Уважаемые жители, сегодня ночью Саранск был атакован вражеским БПЛА. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства. На территории работают оперативные и экстренные службы», — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты продолжают обследовать территорию и уточняют возможные последствия атаки. По предварительным данным, жертв и раненых среди жителей нет.

Ранее Life.ru писал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на юге России. В пригороде Тихорецка в Краснодарском крае после падения обломков дрона загорелась нефтебаза. Кроме того, в районе были повреждены две высоковольтные линии электропередачи. Восстановительные работы начнутся после обследования территории специалистами.

