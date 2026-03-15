Украинские БПЛА атаковали Саранск

Саранск в ночь на воскресенье подвергся атаке беспилотного летательного аппарата, пострадавших нет, для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства, сообщается в официальном канале Мордовии.
В публикации отмечается, что ночью город был атакован вражеским БПЛА. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
Также уточняется, что для ликвидации последствий происшествия задействованы все необходимые силы и средства, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее стало известно, что средства ПВО сбили 87 украинских беспилотников над десятью российскими регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей.